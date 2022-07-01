О важности принятия такого документа в нашей республике говорили давно. В своем послании в январе 2021 года Президент ПМР Вадим Красносельский отмечал необходимость утверждения актуальных норм бюджетного законодательства ПМР в связи с тем, что действующая редакция Закона «О бюджетной системе» морально устарела и требует серьезной доработки. Парламентарии согласились с главой государства в необходимости трансформировать и модернизировать приднестровское законодательство, которое будет регулировать все бюджетные процессы в стране. В Верховном Совете была создана специальная рабочая группа. В нее вошли представители парламента, Счетной палаты, Прокуратуры ПМР, местных органов власти. Совместно и был разработан законопроект Бюджетного кодекса ПМР, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Рабочая группа работала достаточно продолжительный период времени, частями отрабатывались решения. И по итогам отработки каждой из частей всем участникам рабочей группы давалась возможность высказать свое мнение и отразить замечания на бумаге. По итогам все замечания, которые мы получили, были обработаны и, соответственно, уже была подготовлена представленная законодательная инициатива», - рассказал председатель Комитета по экономической политике Виктор Гузун.
Законопроект, отметили парламентарии на заседании Комитета по экономической политике, получился достаточно объемным. На него уже поступили заключения от всех заинтересованных сторон. В частности, замечания от Правительства ПМР. Стороны согласились с мнением председателя Комитета, что все они могут быть отработаны в рамках подготовки Бюджетного кодекса ко второму чтению. Заместитель Председателя Правительства ПМР по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами государственной власти Станислав Касап отметил, что Правительство готово отрабатывать вместе парламентариями все вопросы и замечания по законопроекту. Депутаты Комитета приняли проект Бюджетного кодекса в первом чтении и направили его на рассмотрение одного из ближайших пленарных заседаний. Планируется, что в первом чтении Верховный Совет примет законопроект до окончания весенней сессии.
«Комитет готов работать с любыми замечаниями и поправками. И мы призываем все заинтересованные стороны, даже если они не принимали участия в заседаниях рабочей группы, подключиться к работе над законопроектом и предлагать свои варианты корректировки Бюджетного кодекса», - добавил в заключении председатель Комитета по экономической политике Виктор Гузун.
Что касается изменений в республиканский бюджет и бюджет Единого государственного фонда социального страхования на текущий год. Правительство предлагает сократить статьи доходов и расходов республиканского бюджета. Как отмечается в пояснительных документах, уменьшение доходов обусловлено внешнеэкономической и внешнеполитической ситуацией. С учетом прогнозов развития экономики до конца 2022 года, а также в связи с общей нестабильной ситуацией в глобальной экономике и изменением макропоказателей, Правительство предлагает скорректировать некоторые статьи расходов. В частности, речь идет о Дорожном фонде, фондах капитальных вложений, развития предпринимательства, поддержки молодежи и другим. С некоторыми предложениями парламентарии не согласны. Законопроекты вынесены на обсуждение пленарным заседанием в первом чтении. vspmr.org