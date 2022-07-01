фото Днестр ТВ : фрагмент расстрелянного здания в Бендерах, сегодняшний день, ул.Пушкина
В фильме Днестр ТВ представлен взгляд на ситуацию с преподаванием курса "Истории родного края" в школах Приднестровья и Республики Молдова. Так, в Молдове, изучается не собственная история, а история соседнего государства - Румынии. За три десятилетия на двух берегах Днестра выросло новое поколение людей, но при этом сформировалась разная историческая память и дети изучают разную историю, и по разным учебникам. На двух берегах Днестра сформировалась разная память о войне 1992 года.
Её конечно можно замылить, исказить и переписать, можно издавать разные учебники для детей, которые конечно же сформируют разных людей с разным прошлым, вот только потом они сталкиваются в обществе, и ни к чему хорошему это не приводит.