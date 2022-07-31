В Бендерах 30 июля состоялся масштабный спортивно-музыкальный праздник «Днестр – река мира», посвящённый 30-летию начала Миротворческой Операции. Ярким, насыщенным и зрелищным получился праздник для горожан и гостей города. Как это было смотрите в репортаже Днестр ТВ - "Спасибо за мир!".
Чего стоит только одна штанга из двух колес от грузовика весом в 150 килограммов, которую Андрей Синькиф, победитель соревнований в жиме лежа, выжал 12 раз! А в номинации «Становая тяга» победил Дмитрий Самойленко, который ту же штангу с дополнительными блинами общим весом в 200 килограммов поднял 25 раз.
На других площадках играли в футбол и волейбол, дети состязались в военизированной эстафете «Юный миротворец», проходили различные конкурсы, организованные станцией юных туристов, всех желающих угощали солдатской кашей.
Когда начало смеркаться, на сцене у реки начался концерт вокально-инструментального ансамбля «Днестр». Популярные эстрадные мелодии звучали до тех пор, пока вокруг совсем не стемнело. И тогда музыкантов на сцене сменили участники захватывающего файер-шоу, посвящённого тридцатилетию начала миротворческой операции.
Представление развернулось не только на сцене, но и на воде. Завершающим аккордом стали огромные буквы «МС», высветившиеся на фермах железнодорожного моста через Днестр. Завершился вечер большим фейерверком.