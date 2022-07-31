Dnestr.TV

 
0

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

В Бендерах 30 июля состоялся масштабный спортивно-музыкальный праздник «Днестр – река мира», посвящённый 30-летию начала Миротворческой Операции. Ярким, насыщенным и зрелищным получился праздник для горожан и гостей города. Как это было смотрите в репортаже Днестр ТВ - "Спасибо за мир!".

Чего стоит только одна штанга из двух колес от грузовика весом в 150 килограммов, которую Андрей Синькиф, победитель соревнований в жиме лежа, выжал 12 раз! А в номинации «Становая тяга» победил Дмитрий Самойленко, который ту же штангу с дополнительными блинами общим весом в 200 килограммов поднял 25 раз.

На других площадках играли в футбол и волейбол, дети состязались в военизированной эстафете «Юный миротворец», проходили различные конкурсы, организованные станцией юных туристов, всех желающих угощали солдатской кашей.

Когда начало смеркаться, на сцене у реки начался концерт вокально-инструментального ансамбля «Днестр». Популярные эстрадные мелодии звучали до тех пор, пока вокруг совсем не стемнело. И тогда музыкантов на сцене сменили участники захватывающего файер-шоу, посвящённого тридцатилетию начала миротворческой операции.

Представление развернулось не только на сцене, но и на воде. Завершающим аккордом стали огромные буквы «МС», высветившиеся на фермах железнодорожного моста через Днестр. Завершился вечер большим фейерверком.



В дополнении к видео наш фото-репортаж :

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!

Спасибо за Мир!
  • Вчера, 19:00
  • DTV
  • Просмотров: 61
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • ПРБ представил информацию по величине средневзвешенного ...
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Гражданам Молдовы разрешили получать вид на жительство ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • ПРБ представил информацию по величине средневзвешенного ...
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Гражданам Молдовы разрешили получать вид на жительство ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна