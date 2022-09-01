С уроженцем города Бендеры, Семёном Коганом, мы встречались в июле этого года и записали интервью с писателем-сатириком, которое набрало не мало просмотров. За короткий промежуток времени многое изменилось . "Каждый день что то меняется" -поделился Семён Коган.
Свои изменения, в жизнь автора более двадцати тысяч анекдотов и сорока солидных книг, внёс коронавирус. А ещё - за это время изданы и вышли в свет его две новые книги : "Коронавирус- Океан"и "Театр наш дом. Полувековой юбилей ". Кроме того, в издательстве находятся ещё 4 книги, которые так же скоро будут изданы.
В новом, не менее интересном, и в то же время душевном интервью с Семёном Коганом (литературный псевдоним Александр Кирий), вы узнаете о его юношеских годах, о чём он мечтал и кем хотел стать, узнаете и о том, что или кто сподвиг его к творчеству, и кто же является для него, той самой "Музой" и многое другое.
Семён Коган о коронавирусе и человечестве, событиях 1992 года в Приднестровье и происходящих сегодня в мире событиях
17: 59 - презентация новых книг. Около 700 иронических стихотворений вошли в книгу "Коронавирус- Океан"
18: 38 - "Театр наш дом. Полувековой юбилей ". Одна из пьес, которая вошла в эту книгу, написана специально к юбилею Тираспольского театра. Вторая пьеса " Война -это вечный абсурд", написанная так же для Тираспольского театра и посвящена военным событиям 1992 года в Приднестровье. К сожалению, пьеса так и не была поставлена.
Бендерчанин Семён Коган пишет с детства - прозу, пьесы, стихи, юмор и публицистику. Знающие люди утверждают, что родился он с двумя ручками. Одной писал, другой сразу зачёркивал. И дописался до многочисленных публикаций в советской и зарубежной прессе: Крокодил, Литературка, Неделя,Литературная Россия, журналы Дальний Восток, Урал, Аврора, Кипэруш, Кодры, Беседер, Литературный Европеец, Олиеншпигель. Является лауреатом и победителем многочисленных Всесоюзных и Зарубежных конкурсов юмора.
По образованию Семён Александрович инженер - радиофизик. Закончил школу с Золотой медалью и Ленинградский политехнический институт, хотя в юношестве мечтал стать профессиональным футболистом и весьма серьёзно увлекался этим спортом. Позже мечты изменились и появилось желание стать министром иностранных дел.
Почему мечты остались нереализованными - смотрите во 2 части интервью, в котором он душевно рассказывает о большом и очень сложном жизненном и творческом пути. Например, о том , как и почему 17 лет ушло на то, чтобы вышел в свет его первый сборник.
Семён Коган:"Каждый своим путём приходит к творчеству "
Стихами пробивался Семён Коган к девичьему сердцу, и именно любовь побудила его в молодые годы к творчеству. После женитьбы, спустя 10 лет, жена вручила все стихи мужу, которые бережно хранила. Так появилась книга "Оса". "Благодаря супруге, творчество получило серьёзный толчок и прогресс" - признаётся Семён Александрович.
7:33 - О футбольной жизни: "я не мог жить без футбола, и в свои 15 лет защищал молодёжную сборную Молдавии в Москве"
Профессиональным футболистом С. Коган не стал: "маму нужно слушать, особенно еврейскую маму... если она сказала, что "останешься без головы", то так и будет" .
17: 51 - "я хотел приносить пользу Родине, и я подумал ,что надо мне работать министром иностранных дел, а мама во второй раз сказала мне - "шлымозл"(несчастный человек). Не брали туда людей моей национальности... "
23: 22- "Я мог приносить пользу людям и своей стране, я хотел этого, но мне не было дозволено... 7 лет меня нигде не печатали" .
28: 54 - "Говорить, что ты еврей было неудобно, Александр Кирий - литературный псевдоним и девичья фамилия жены".
31:44 - Написано болью, нервами и кровью. Как и почему 17 лет издавалась первая книга: " 1000 и одна ночь мучений, потерял много волос, но получил уверенность...Я себе сказал: Семён, или ты "сдохнешь" или ты будешь иметь этот сборник". Книга вышла в 1989 году.
Семён Коган продолжил трудиться и пробовал себя в серьёзной прозе и в драматургии, на которую его сподвигнул брат, профессиональный режиссёр. Пьесу Семёна Александровича "Зона" отобрали на одном из семинаров драматургов и напечатали в Москве. Она разошлась по всем театрам Советского Союза.
Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающаяся боль души и всей жизни"
2:01 После 1989 года С. Коган начал писать пьесы .
5:38 - Около 20 пьес и 10 инсценировок уже написано . Пьеса "Никто не хотел бастовать" - рассказывает о событиях накануне войны в Приднестровье . "У меня свой язык... и это даже не одесский язык. Прообразом в пьесе " Война -это вечный абсурд" стала моя мама"
9:38 О Нобелевской премии: "у меня не мания величия , а "величия мани"."Мани", которых нет. Я обязан был много "мани" получить , не только деньгами но и признанием, как творец..."
11:05 И всё таки , что для вас творчество ? - задаём вопрос. "Творчество - это тяжёлая и непрекращающаяся боль души и всей жизни" - со слезами на глазах ответил Семён Коган.
21:30 стихи Семёна Когана
"Проблема жизни изменилась, Мораль ушла на задний план, А впереди безумства срам И то, что в страшном сне не снилось...."