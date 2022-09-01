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Любовь к животным – профессия по призванию

Любовь к животным – профессия по призванию

Чтобы лечить животных и понимать их боль и недуги нужен особый талант и характер. Врач для братьев наших меньших должен быть чутким и крайне внимательным, чтобы по едва уловимым сигналам определять, где болит и что с этим делать.

Для Виолетты Цветковой- это призвание с детства. В свои 28 лет она преподаёт в Тираспольском Университете, врач в приюте для животных и обладатель собственного кабинета в Бендерах. Частная практика была её давней мечтой, ещё когда только начинала осваивать специальность ветеринара

  • Сегодня, 11:13
  • DTV
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