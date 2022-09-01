Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Регистрация
Забыли пароль?
Dnestr.TV
Новости дня
Новости Украины
Молдова - Евросоюз
Приднестровье - ЕАЭС
Молдова+
Музыка жизни
Интересное
Юмор
Все о доме
Поиск по сайту:
0
Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анастасии Танурковой "Аваланж"
Категория:
Наши репортажи
,
Новости дня
В концертном зале ДК им. П. Ткаченко прошел отчетный концерт "Школы эстетической гимнастики и танца Анастасии Танурковой "Аваланж"".
Предлагаем Вам окунуться в мир красоты и грации! Приятного просмотра!
Сегодня, 12:34
DTV
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Обсуждения ВКонтакте:
Информация
Посетители, находящиеся в группе
Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки
No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
No comment: Здравствуй школа!
С Днём Рождения, Республика!
Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
Любовь к животным – профессия по призванию
Moldova+
Зелёный город
В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
Ветер Будущего
Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
play
stop
mute
max volume
repeat
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your
Flash plugin
.
Навигация
Выпуски новостей
Региональные новости Молдовы
Материалы от партнеров по сети
Популярные статьи
No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
No comment: Здравствуй школа!
С Днём Рождения, Республика!
Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
Любовь к животным – профессия по призванию
Инфо
dtv
© 2010-2018
Copyright
Блог Григория Волового
+37377555856
e-mail: nv893@mail.ru
При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна