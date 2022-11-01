



В Приднестровье отменены все карантинные меры. После длительного перерыва возобновляется дело в суде в отношении бендерского предприятия-провайдера ООО"Линксервис". На 9 ноября назначено заседание в суде.



Как решится вопрос в суде неизвестно, в "Линксервисе" готовы к разным сценариям, а потому



Чтобы предоставить полную информацию о том, с чего всё началось и что происходит сейчас , Днестр ТВ провело интервью с директором "Линксервиса" Натальей Соколовой.



Руководитель рассказала так же о том, как будут поступать в случае, если по решению суда лицензия будет аннулирована.



В Приднестровье отменены все карантинные меры. После длительного перерыва возобновляется дело в суде в отношении бендерского предприятия-провайдера ООО"Линксервис". На 9 ноября назначено заседание в суде.Как решится вопрос в суде неизвестно, в "Линксервисе" готовы к разным сценариям, а потому предупреждают всех своих абонентов о том, что лицензию на деятельность могут аннулировать. При таком сценарии - доступ более 10 тысяч абонентов к услугам провайдера будет закрыт.Чтобы предоставить полную информацию о том, с чего всё началось и что происходит сейчас , Днестр ТВ провело интервью с директором "Линксервиса" Натальей Соколовой.Руководитель рассказала так же о том, как будут поступать в случае, если по решению суда лицензия будет аннулирована.

Напомним, ООО «Линксервис» вправе предоставлять услуги по 28 февраля 2023 года. В случае вынесения Арбитражным судом ПМР решения об аннулировании лицензий ООО «Линксервис» ранее срока 01 марта 2023 года, абонентов дополнительно уведомят в кратчайший срок с момента вступления решения суда в законную силу.



Потребуется время для получения новых лицензий, при положительном решении о их выдаче Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР.