Dnestr.TV

 
0

"Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Линксервиса" в суде

"Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Линксервиса" в суде

В Приднестровье отменены все карантинные меры. После длительного перерыва возобновляется дело в суде в отношении бендерского предприятия-провайдера ООО"Линксервис". На 9 ноября назначено заседание в суде.

Как решится вопрос в суде неизвестно, в "Линксервисе" готовы к разным сценариям, а потому предупреждают всех своих абонентов о том, что лицензию на деятельность могут аннулировать. При таком сценарии - доступ более 10 тысяч абонентов к услугам провайдера будет закрыт.

Чтобы предоставить полную информацию о том, с чего всё началось и что происходит сейчас , Днестр ТВ провело интервью с директором "Линксервиса" Натальей Соколовой.

Руководитель рассказала так же о том, как будут поступать в случае, если по решению суда лицензия будет аннулирована.



Напомним, ООО «Линксервис» вправе предоставлять услуги по 28 февраля 2023 года. В случае вынесения Арбитражным судом ПМР решения об аннулировании лицензий ООО «Линксервис» ранее срока 01 марта 2023 года, абонентов дополнительно уведомят в кратчайший срок с момента вступления решения суда в законную силу.

Потребуется время для получения новых лицензий, при положительном решении о их выдаче Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР.
  • Вчера, 20:22
  • DTV
  • Просмотров: 67
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Сообщение Посольства России в Молдове
  • На 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культур ...
  • Компания Moldovagaz вошла в «десятку» сверхдоходных ком ...
  • Тринадцать стран ЕС нарастили импорт товаров из России
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • Вадим Чебан рассказал, сколько газа Молдове потребуется ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна