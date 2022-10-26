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Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"

Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"

Общественники и жители города Бендеры высказали своё мнение о ситуации вокруг ООО" Линксервис". Напомним, в 2020 году компании разрешили работать до конца карантина по предотвращению распространения на территории ПМР коронавирусной инфекции и Госслужба связи тогда приостановила действие приказа об отзыве лицензии компании. Карантин отменили и дело " Линксервиса" в суде возобновлено.




25 октября 2022 года опубликовано Постановление Правительства ПМР №393 от 24 октября 2022 года, которым признано утратившим силу Постановление Правительства ПМР от 15 июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19». То есть, ограничительные мероприятия (карантин) окончены.

Учитывая данное обстоятельство, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР направило в адрес компании одновременно два документа:

1. приказ №271 от 24 октября 2022 года «О внесении изменения в приказ Государственной службы связи ПМР от 20 декабря 2019 года № 205 «О приостановлении действия лицензий №0018069 Серии АЮ и №0018085 Серии АЮ, выданных ООО «Линксервис», которым определён срок приостановки действия имеющихся у компании лицензий – с 01 марта 2023 года;

2.копию заявления о возобновлении дела №896/19-09, рассматриваемого в Арбитражном суде ПМР от 26.10.2022 г. №01-31/20-942–данное дело было возбуждено в 2019 году по заявлению Государственной службы связи ПМР об аннулировании соответствующих лицензий ООО «Линксервис».

Заседание суда назначено на 9 октября. Как сообщила директор ООО «Линксервис», заседание планируется в открытом режиме.

Под открытым разбирательством дел во всех судах подразумевается такое судебное заседание, при котором рассмотрение дел осуществляется в присутствии граждан, находящихся в судебном заседании, а также публикация материалов судебного процесса и его итогов в средствах массовой информации.

  • Вчера, 22:21
  • DTV
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