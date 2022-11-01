Dnestr.TV

 
0

Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»

Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»

25 ноября 2022 года, состоялось открытие международной кампании «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и девочек», которая проводится в Приднестровье 16-й раз. К открытию кампании была приурочена пресс-конференция с говорящим названием «16x16». В пресс-конференции участвовали представители шести приднестровских СМИ и медиа-ресурсов (пресс-центр МВД, газеты «Гомін» и Добрый день, Dnestr.TV и Liktv , "Медики за Экологию").



Тайм-коды к видео :

0,08:27 - 9:17 Вступительное слово и выступление директора Центра «Резонанс» Александра Гончара. Он озвучил во сколько обходится работа по реабилитации одного бенефициара (женщины/ребёнка) – более 13 500 приднестровских рублей, что весьма актуализирует тезис о необходимости активных превентивных мер.

9:17 - 13:44 Выступление Андрея Каргаполова, сотрудника УМОБ МВД ПМР. Он напомнил о появлении новой статьи кодекса ПМР об административных правонарушениях – ст. 6.11.1 о побоях. Это не самый совершенный механизм реагирования, но это определённо движение вперёд в деле формирования системного ответа на домашнее насилие.

13: 51 - 16:12 комментарий к выступлению директора Центра «Резонанс» Александра Гончара.

16:15 - 27:56 выступление руководителя общественной организации «Взаимодействие» Оксаны Алистратовой

28:02 - 30:17 комментарий к выступлению директора Центра «Резонанс» Александра Гончара.

30:19 - 40:16 выступление руководителя Центра «Женские инициативы» Наталии Савчиной

40:24 - 47:07 комментарий к выступлению директора Центра «Резонанс» Александра Гончара.

47:20 - 01:19:50 вопросы журналистов и ответы спикеров мероприятия, дополнение к выступлениям психолога Центра"Резонанс"

01:19:51 - 01:22:04 интервью директора Центра «Резонанс» Александра Гончара.

Мероприятие проведено благодаря финансовой поддержке Фонда по Предотвращению Конфликтов, Содействия Стабильности и Безопасности в рамках проекта IOM Moldova и Центра «Резонанс».

Кампания в Приднестровье проходит под слоганом «Сделай выбор – останови домашнее насилие», который несет в себе идею о том, что каждый человек рано или поздно оказывается перед выбором: помочь искоренить домашнее насилие или закрыть на него глаза. Вместе с тем, ООН, которая продвигает кампанию более, чем в 180 странах мира, использует более широкий слоган – «Вместе против насилия в отношении женщин и девочек».

  • Сегодня, 17:06
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • В Москве ждут объяснений Кишинева

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Глава Moldovagaz ответил на заявление Тирасполя о наруш ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна