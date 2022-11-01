25 ноября 2022 года, состоялось открытие международной кампании «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и девочек», которая проводится в Приднестровье 16-й раз. К открытию кампании была приурочена пресс-конференция с говорящим названием «16x16». В пресс-конференции участвовали представители шести приднестровских СМИ и медиа-ресурсов (пресс-центр МВД, газеты «Гомін» и Добрый день, Dnestr.TV и Liktv , "Медики за Экологию").
Тайм-коды к видео :
0,08:27 - 9:17 Вступительное слово и выступление директора Центра «Резонанс» Александра Гончара. Он озвучил во сколько обходится работа по реабилитации одного бенефициара (женщины/ребёнка) – более 13 500 приднестровских рублей, что весьма актуализирует тезис о необходимости активных превентивных мер.
9:17 - 13:44 Выступление Андрея Каргаполова, сотрудника УМОБ МВД ПМР. Он напомнил о появлении новой статьи кодекса ПМР об административных правонарушениях – ст. 6.11.1 о побоях. Это не самый совершенный механизм реагирования, но это определённо движение вперёд в деле формирования системного ответа на домашнее насилие.
13: 51 - 16:12 комментарий к выступлению директора Центра «Резонанс» Александра Гончара.
16:15 - 27:56 выступление руководителя общественной организации «Взаимодействие» Оксаны Алистратовой
28:02 - 30:17 комментарий к выступлению директора Центра «Резонанс» Александра Гончара.
30:19 - 40:16 выступление руководителя Центра «Женские инициативы» Наталии Савчиной
40:24 - 47:07 комментарий к выступлению директора Центра «Резонанс» Александра Гончара.
47:20 - 01:19:50 вопросы журналистов и ответы спикеров мероприятия, дополнение к выступлениям психолога Центра"Резонанс"
01:19:51 - 01:22:04 интервью директора Центра «Резонанс» Александра Гончара.
Мероприятие проведено благодаря финансовой поддержке Фонда по Предотвращению Конфликтов, Содействия Стабильности и Безопасности в рамках проекта IOM Moldova и Центра «Резонанс».
Кампания в Приднестровье проходит под слоганом «Сделай выбор – останови домашнее насилие», который несет в себе идею о том, что каждый человек рано или поздно оказывается перед выбором: помочь искоренить домашнее насилие или закрыть на него глаза. Вместе с тем, ООН, которая продвигает кампанию более, чем в 180 странах мира, использует более широкий слоган – «Вместе против насилия в отношении женщин и девочек».