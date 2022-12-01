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В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли", о девочке, рождённой в тюрьме

В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли", о девочке, рождённой в тюрьме

В Бендерском кинотеатре состоялся бесплатный показ документального фильма российского режиссёра Натальи Кадыровой "Мама для Юли" - истории девочки, родившейся в тюрьме и за7 лет "сменившей" трех мам.

Мероприятие было организовано Центром гражданских инициатив" Резонанс", в рамках проходящей в эти дни кампании "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и девочек". Кампания проводится в Приднестрровье уже 16-ый раз.

Для просмотра и обсуждения был выбран фильм, где показана история жизни девочки Юли с 9 месяцев и до семи лет. Она родилась в тюрьме и хотя в её судьбе участвовали три женщины, которые хотели сделать её лучше, в итоге девочка оказалась в интернате.

А начиналось всё именно с насилия в отношении женщины. Мама Юли, защищаясь от потенциального насильника, совершила убийство, за что получила 10 лет тюрьмы.



  • Вчера, 18:55
  • DTV
  • Просмотров: 44
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