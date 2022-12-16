Комитет Верховного Совета ПМР по образованию, общественным объединениям и СМИ провел очередное заседание, на котором депутаты рассмотрели ряд инициатив и поправок к законам.
В частности, как сообщила парламентская пресс-служба, депутаты рассмотрели во втором чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон ПМР "Об утверждении государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019-2023 годы"».
Данной инициативой предлагается перераспределить средства, направив в 2023 году 812 тысяч рублей на работы по консервации здания бывшей дачи Флеммера в Бендерах - в частности, на ремонт кровли здания. А на 495 тысяч рублей провести ремонтные работы паровоза; ключевой части Мемориала революционной, боевой и трудовой Славы железнодорожников города Бендеры.
Рассмотрение законопроекта в окончательном чтении планируется вынести на пленарное заседание 21 декабря.