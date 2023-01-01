Dnestr.TV

 
0

Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову продовольственных товаров компаниями из Приднестровья

Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову продовольственных товаров компаниями из Приднестровья

Бюро по реинтеграции РМ считает «преувеличенно политизированными» стенания Тирасполя о запрете ввоза в Молдову некоторых партий продовольственных товаров компаниями из Приднестровья.

В комментарии по этому поводу Бюро подчеркнуло, что для ввоза в Молдову и размещения продовольственных товаров они «должны соответствовать требованиям действующего законодательства и международных стандартов по показателям здоровья, безвредности, качества и безопасности пищевых продуктов», сообщает infotag.md.

«При обнаружении нарушений в результате специализированных проверок уполномоченные законом проверяющие могут задержать партию товаров для устранения несоответствий с составлением акта задержания и представлением его в таможенные органы. Они даже вправе даже уничтожить партию груза в порядке, установленном национальным законодательством», - отмечается в комментарии.

Его авторы подчеркивают, что вправе предпринимать необходимые действия, оформлять соответствующие документы и принимать юридически обоснованные решения.

«Общение по этим вопросам и согласование мер/шагов, которые должны быть предприняты, являются предметом взаимодействия исключительно уполномоченных законом органов и представителей компаний-импортеров/экспортеров, без посредников и вмешательства со стороны субъектов, не имеющих необходимые полномочия/допуски», - подчеркнули в Бюро.

Ранее, министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев напомнил, что в конце 2022 года на молдавской таможне в Леушенах был задержан груз с морской рыбой, предназначенный для ПМР. Представители молдавского Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) тогда отказались признавать литовские и испанские сертификаты на продукцию.

«К сожалению, этот груз так пока и находится в проблемном режиме», - отметил Виталий Игнатьев.

Проблема с блокированием различных грузов для Приднестровья на молдавской таможне возникла с начала прошлого года. Ограничения коснулись медикаментов, агрохимии, а затем и продовольствия. Так, задерживались грузы с гречневой крупой и мукой от российского производителя. Некоторые грузы были пропущены только после проведения дополнительных проб и анализов, которые потребовала молдавская сторона.
  • Сегодня, 11:50
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Китайский юань официально признан в Приднестровье резер ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Китайский юань официально признан в Приднестровье резер ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна