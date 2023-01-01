Бюро по реинтеграции РМ считает «преувеличенно политизированными» стенания Тирасполя о запрете ввоза в Молдову некоторых партий продовольственных товаров компаниями из Приднестровья.
В комментарии по этому поводу Бюро подчеркнуло, что для ввоза в Молдову и размещения продовольственных товаров они «должны соответствовать требованиям действующего законодательства и международных стандартов по показателям здоровья, безвредности, качества и безопасности пищевых продуктов», сообщает infotag.md.
«При обнаружении нарушений в результате специализированных проверок уполномоченные законом проверяющие могут задержать партию товаров для устранения несоответствий с составлением акта задержания и представлением его в таможенные органы. Они даже вправе даже уничтожить партию груза в порядке, установленном национальным законодательством», - отмечается в комментарии.
Его авторы подчеркивают, что вправе предпринимать необходимые действия, оформлять соответствующие документы и принимать юридически обоснованные решения.
«Общение по этим вопросам и согласование мер/шагов, которые должны быть предприняты, являются предметом взаимодействия исключительно уполномоченных законом органов и представителей компаний-импортеров/экспортеров, без посредников и вмешательства со стороны субъектов, не имеющих необходимые полномочия/допуски», - подчеркнули в Бюро.
Ранее, министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев напомнил, что в конце 2022 года на молдавской таможне в Леушенах был задержан груз с морской рыбой, предназначенный для ПМР. Представители молдавского Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) тогда отказались признавать литовские и испанские сертификаты на продукцию.
«К сожалению, этот груз так пока и находится в проблемном режиме», - отметил Виталий Игнатьев.
Проблема с блокированием различных грузов для Приднестровья на молдавской таможне возникла с начала прошлого года. Ограничения коснулись медикаментов, агрохимии, а затем и продовольствия. Так, задерживались грузы с гречневой крупой и мукой от российского производителя. Некоторые грузы были пропущены только после проведения дополнительных проб и анализов, которые потребовала молдавская сторона.