Администрация Бендерского троллейбусного управления информирует:
Троллейбус 21 А следует по маршруту:
ул. Лазо - ул. Котовского - ул. Ермакова - ул. 40 лет Победы - ул. Ленинградская - ул. Ермакова - ул. Суворова (без заезда на к/с Лазо, высадка и посадка пассажиров на остановке кафе Юбилейное) - далее по маршруту №2.
Интервал движения между троллейбусами по г.Бендеры:
▪️Маршрут 21 А - 8 минут
▪️Маршрут 3 - 8 минут
▪️Маршрут 4 - 9 минут
▪️Маршрут 5 и 5А - 6 минут
По маршрутам №№ 6 (в село Протягайловка) и 9а (на ул. Славянскую), 4 (в село Гиска) и 7 (на Северный) курсирует муниципальный автотранспорт.
Интервал движения маршруток №20 увеличился в три раза. На данный момент работают только тираспольские водители.