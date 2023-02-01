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Опубликован временный графики движения троллейбусов и автобусов в Бендерах

Опубликован временный графики движения троллейбусов и автобусов в Бендерах

Администрация Бендерского троллейбусного управления информирует:

Троллейбус 21 А следует по маршруту:

ул. Лазо - ул. Котовского - ул. Ермакова - ул. 40 лет Победы - ул. Ленинградская - ул. Ермакова - ул. Суворова (без заезда на к/с Лазо, высадка и посадка пассажиров на остановке кафе Юбилейное) - далее по маршруту №2.

Интервал движения между троллейбусами по г.Бендеры:

▪️Маршрут 21 А - 8 минут

▪️Маршрут 3 - 8 минут

▪️Маршрут 4 - 9 минут

▪️Маршрут 5 и 5А - 6 минут

По маршрутам №№ 6 (в село Протягайловка) и 9а (на ул. Славянскую), 4 (в село Гиска) и 7 (на Северный) курсирует муниципальный автотранспорт.

Опубликован временный графики движения троллейбусов и автобусов в Бендерах

Опубликован временный графики движения троллейбусов и автобусов в Бендерах

Опубликован временный графики движения троллейбусов и автобусов в Бендерах

Интервал движения маршруток №20 увеличился в три раза. На данный момент работают только тираспольские водители.


Как сообщалось ранее, в Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы

  • Сегодня, 12:15
  • DTV
  • Просмотров: 18
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