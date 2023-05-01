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В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"

В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
фото : dnestr.tv

27 мая в рамках республиканского проекта "Покупай приднестровское - 2023" в Тирасполе прошло первое масштабное мероприятие. Фестиваль "Я - предприниматель" приурочили ко Дню предпринимателя, который отмечался накануне. Участниками фестиваля стали около сотни приднестровских предпринимателей, порядка 30 из них впервые представили свои услуги и товары.

Воплощать в жизнь новые идеи и проекты - это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки. Поддержкой в этот день стал интерес приднестровцев, которые приобретали разные продукты питания, товары легкой промышленности и изделия ремесленников, строительные материалы и многое другое. Кроме того, познакомились с начинающими предпринимателями.



  • Сегодня, 19:44
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