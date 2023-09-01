2 сентября Приднестровье отмечает главный праздник страны - День Республики. Торжественно-памятные мероприятия состоялись у стелы «Город воинской славы» в Бендерах Колонна из красного гранита, увенчанная гербом Приднестровья, возвышается на постаменте прямо у въезда в город. Рядом - Мемориал Памяти и Скорби. К этим памятным местам ежегодно приходят бендерчане, чтобы отдать дань павшим защитникам города, вспомнить всех, кто принимал участие в становлении и защите республики. По традиции здесь чествуют жителей города, которые вносят свой вклад в развитие Бендер.
Редакция Днестр ТВ желает нашему государству мира и процветания, а всем приднестровцам – здоровья и благополучия!