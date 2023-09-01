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С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия состоялись у стелы «Город воинской славы» в Бендерах

С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия состоялись у стелы «Город воинской славы» в Бендерах
фото: dnestr.tv

2 сентября Приднестровье отмечает главный праздник страны - День Республики. Торжественно-памятные мероприятия состоялись у стелы «Город воинской славы» в Бендерах Колонна из красного гранита, увенчанная гербом Приднестровья, возвышается на постаменте прямо у въезда в город. Рядом - Мемориал Памяти и Скорби. К этим памятным местам ежегодно приходят бендерчане, чтобы отдать дань павшим защитникам города, вспомнить всех, кто принимал участие в становлении и защите республики. По традиции здесь чествуют жителей города, которые вносят свой вклад в развитие Бендер.



Редакция Днестр ТВ желает нашему государству мира и процветания, а всем приднестровцам – здоровья и благополучия!
  • Сегодня, 16:46
  • DTV
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