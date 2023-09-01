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Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж)
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С Днем Рождения, Приднестровье!!! Как начались праздничные мероприятия в Тирасполе 2 сентября смотрите в нашем фоторепортаже.
Сегодня, 17:23
DTV
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