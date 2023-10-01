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No comment: запуск движения по реконструированной улице Советской города Бендеры

No comment: запуск движения по реконструированной улице Советской города Бендеры
фото: dnestr.tv

8 октября бендерчане будут отмечать 615-ю годовщину первого летописного упоминания о городе. Праздничные мероприятия стартовали 6 октября с открытия улицы Советская, после масштабной реконструкции. Здесь созданы комфортные и современные условия для движения транспорта и пешеходов, благоустроены рекреационные зоны и парковочные площадки. На открытии побывал Президент ПМР с супругой.

Старт движению по реконструированному участку улицы дали юные инспекторы и дети-автомобилисты. На специально выделенной площадке организована выставка ретроавтомобилей.

  • Вчера, 19:38
  • DTV
  • Просмотров: 74
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