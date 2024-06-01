Клуб «Днестр» в феврале 2024 года создал женскую команду. Возраст участниц от 40 до 65 лет и все они не являются профессиональными спортсменками. В конце мая 2024 года в Барселоне, Испания состоялся V Международный фестиваль по драгонботу . В фестивале приняли участие команды из Канады, Бразилии, США, Катара, Японии, Великобритании и других стран мира. Единственной командой с постсоветского пространства оказалась тираспольская команда "Днестр".
Финансовую поддержку женской команде оказало Швейцарское агентство по Развитию и Сотрудничеству, в рамках проекта «Мир и здоровье через спорт женщин».