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Женское предпринимательство

Женское предпринимательство

Предполагается, что отношение к какому-либо полу не оказывает никакого влияния на деловой мир, хотя сегодня, по историческим, политическим и социальным причинам, женское предпринимательство всё чаще стало обсуждатся и анализироваться. Культурные ценности, пропагандируемые в обществе, оказывают значительное влияние на установление стандартов и характеристик делового мира.
В последнее время участие женщин в предпринимательстве выросло примерно на шесть процентов. Однако, в процентном значении доля женщин в бизнес- среде остается в меньшинстве по сравнению с мужчинами.
Мы хотим представить вам историю двух женщин, одна с правобережья, а другая с левобережья Днестра, которым удалось превратить увлечение в бизнес.

  • Вчера, 15:29
  • DTV
  • Просмотров: 80
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