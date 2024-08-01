Предполагается, что отношение к какому-либо полу не оказывает никакого влияния на деловой мир, хотя сегодня, по историческим, политическим и социальным причинам, женское предпринимательство всё чаще стало обсуждатся и анализироваться. Культурные ценности, пропагандируемые в обществе, оказывают значительное влияние на установление стандартов и характеристик делового мира. В последнее время участие женщин в предпринимательстве выросло примерно на шесть процентов. Однако, в процентном значении доля женщин в бизнес- среде остается в меньшинстве по сравнению с мужчинами. Мы хотим представить вам историю двух женщин, одна с правобережья, а другая с левобережья Днестра, которым удалось превратить увлечение в бизнес.