8 февраля Президент Республики Молдова Игорь Додон дал интервью директору приднестровской Телерадиокомпании "Новая Волна" Григорию Воловому.



Краткий перечень вопросов и тем, которые прозвучали в интервью:

Что может стать объединяющей национальной идеей в Молдове?

Как решить вопрос объединения?

Что было сделано для жителей Приднестровья Президентом РМ Игорем Додоном?

Какой посыл он дает лидерам крупного бизнеса в Приднестровье?

Какой следующий вопрос ставит в переговорном процессе Тирасполь?

Сколько раз он встречался с Путиным, о чем идет речь на таких встречах и какие у него отношения с российским лидером?

Поменяет ли И.Додон свою позицию на стратегическое сотрудничество с Россией в будущем, как это делали некоторые лидеры ряда стран в недалеком прошлом?

Почему РФ перестала помогать Приднестровью?

Его оценка российским миротворцам.

Кто советует приднестровским представителям не встречаться с президентом Молдовы?

Есть ли у него счета за границей?

Во что верит президент Молдовы....

