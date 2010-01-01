|
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
0
Интервью Президента Республики Молдова Игоря Додона для "Днестр ТВ"
8 февраля Президент Республики Молдова Игорь Додон дал интервью директору приднестровской Телерадиокомпании "Новая Волна" Григорию Воловому.
Краткий перечень вопросов и тем, которые прозвучали в интервью:
Что может стать объединяющей национальной идеей в Молдове?
Как решить вопрос объединения?
Что было сделано для жителей Приднестровья Президентом РМ Игорем Додоном?
Какой посыл он дает лидерам крупного бизнеса в Приднестровье?
Какой следующий вопрос ставит в переговорном процессе Тирасполь?
Сколько раз он встречался с Путиным, о чем идет речь на таких встречах и какие у него отношения с российским лидером?
Поменяет ли И.Додон свою позицию на стратегическое сотрудничество с Россией в будущем, как это делали некоторые лидеры ряда стран в недалеком прошлом?
Почему РФ перестала помогать Приднестровью?
Его оценка российским миротворцам.
Кто советует приднестровским представителям не встречаться с президентом Молдовы?
Есть ли у него счета за границей?
Во что верит президент Молдовы....
Смотрите и слушайте!
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки
Moldova+