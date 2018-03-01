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Социальный театр-форум: "Они думают, что мы другие"

Социальный театр-форум: "Они думают, что мы другие"



В Приднестровье стараются постепенно вовлечь в образовательный процесс в обычной, неспециализированной школе детей с разного рода проблемами здоровья – умственного или физического. Приучать к новым условиям нужно не только их, но и тех, кто не знает о том, что существуют их сверстники, не такие как они, с особыми образовательными и жизненными потребностями, либо знают, но никогда с ними не общались, либо того хуже – относятся к ним с пренебрежением.
На импровизированной сцене в Тираспольском реабилитационном центре для детей и молодежи с ограниченными возможностями (ОСОРЦ) прошла последняя репетиция социального театра-форума. Театральная труппа небольшая - всего девять волонтеров-студентов , которые не являются профессиональными актерами. Эту постановку в ближайшем будущем увидят школьники в нескольких общеобразовательных учреждениях Приднестровья, где уже частично применяется инклюзивное образование.

Прежде чем выйти к школьникам, постановку показали и обсудили со студентами , которые в будущем станут учителями и педагогами.

Тема четырёхминутной постановки как будто вырвана из действительности и показывает происходящие в жизни ситуации дискриминации и клеймения детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Действие происходит на уроке в обычной, неспециализированной школе, которую посещают Лиля и Гоша - дети, которые подвергаются своими одноклассниками дискриминации из-за проблем со здоровьем .
Особенность подобных социальных театров в том , что зритель становится не просто наблюдателем, а активным участником происходящего на сцене, благодаря возможности вмешаться в действие и изменить ход постановки.
  • Сегодня, 17:23
  • DTV
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