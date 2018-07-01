Как стало известно из инсайдерских источников, 27 июля, примерно в 16 часов в Кишиневе неизвестными людьми был задержан Геннадий Кузьмичев. В ходе задержания его машину заблокировали с двух сторон, вытащили его из машины и уложили на землю, а затем посадили в серебристый внедорожник Ауди Q9 (?) без номеров и все машины, в т.ч. и та, на которой ехал Кузьмичев, скрылись в неизвестном направлении.
Если его обнаружат как и Юрия Гервазюка в Приднестровье, то можно сказать, что речь идет о целенаправленном похищении членов команды второго президента ПМР Евгения Шевчука.
Ранее, одно из официальных лиц в Тирасполе, заявил, что Гервазюка привезли добрые самаритяне. Неужто и в этот раз они подсуетились? Следим за развитием ситуации.
Уточняем: Как стало известно из ряда источников, Геннадия Кузьмичева задержали сотрудники молдавских правоохранительных органов в рамках уголовного дела, касающегося периода правления президента ПМР Евгения Шевчука. В настоящий момент он находится в Рышкановском отделении полиции. Можно предположить, что дело касается событий по делу Виталия Бешлягэ, местного советника села Варница и владельца завода минеральной воды «Варница», который был арестован в ноябре 2013 года приднестровской милицией вместе со своим партнёром Сергеем Бевзюк за дачу крупной взятки.