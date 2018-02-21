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Нотариально ускоримся? Платите – и все будет

Нотариально ускоримся? Платите – и все будет
Депутаты Г.Антюфеева и В.Калин предложили ускорить нотариальный процесс при регистрации права на объект недвижимого имущества.
Сегодня Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» уже предусмотрен ряд случаев ускоренной регистрации – если вы оплачиваете госпошлину в двукратном размере, то ваши права на недвижимое имущество регистрируются в течение пяти дней. Если в трехкратном размере – то в течение одного дня.

Парламентарии предлагают ввести еще один случай ускоренной регистрации – в течение трех дней, в случае, если сделки были удостоверены нотариусами. Такой «подарок» им (народ продающий/покупающий, безусловно, воспользуется возможностью зарегистрировать свои права на имущество в течение трех дней) объясняется тем, что они (нотариусы), когда к ним обращаются люди, проводят проверку и экспертизу документов, разъясняют последствия совершаемого нотариального действия. Наконец, несут ответственность за совершаемые ими нотариальные действия: частные нотариусы - всем своим имуществом; за действия государственных нотариусов отвечает государство. Поэтому, следуя логике, должны быть «отблагодарены». Вот и «отблагодарили». И все.

Иван Загоруйко


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«Статья 179. Нотариально удостоверенные сделки:
1. Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате.
2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно:
а) в случаях, указанных в законе;
б) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась.
3. Если нотариальное удостоверение сделки в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи является обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность».



1. Часть первую пункта 3 статьи 6 дополнить подпунктом в) следующего содержания:
«в) в случае подачи заявления и прилагаемых к нему необходимых документов на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов – не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подачи соответствующих заявления и документов».

2. Пункт 3 статьи 6 дополнить новой частью четвертой следующего содержания:
«В случае, предусмотренном подпунктом в) части первой настоящего пункта, выдача документов, подтверждающих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок, связанных с ним, осуществляется не ранее 1 (одного) рабочего дня со дня подачи заявителем заявления и документов, необходимых для государственной регистрации, по его требованию».

3. Часть четвертую пункта 3 статьи 6 считать частью пятой пункта 3 статьи 6 соответственно.

4. Пункт 4 статьи 13 дополнить подпунктом в) следующего содержания:
«в) в случае подачи заявления и прилагаемых к нему необходимых документов на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов – не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подачи соответствующих заявления и документов».

5. Пункт 4 статьи 13 дополнить новой частью четвертой следующего содержания:
«В случае, предусмотренном подпунктом в) части первой настоящего пункта, выдача документов, подтверждающих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок, связанных с ним, осуществляется не ранее 1 (одного) рабочего дня со дня подачи заявителем заявления и документов, необходимых для государственной регистрации, по его требованию».

6. Часть четвертую пункта 4 статьи 13 считать частью пятой пункта 4 статьи 13 соответственно.

  • Сегодня, 07:03
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