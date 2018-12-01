Общественная организация Обьединение участников боевых действий города Бендеры «БОЕВЫЕ БРАТЬЯ» отправила письмо Президенту ПМР Вадиму Красносельскому, в котором, в частности, говорится:
«22 декабря состоялось отчетное собрание нашей организации. Работа нашей организации проводится в рамках действующего устава организации. Это социальная защита ветеранов войны и их семей, участие в общественной жизни города и Республики и важным направлением работы остается реализация итогов референдума 2006 года о единстве с Россией. В своей работе мы, безусловно, соблюдаем действующее законодательство ПМР, наша практическая деятельность всегда направлена на конструктивное сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления, другими общественными объединениями патриотической направленности.
При вступлении в должность Президента Вы справедливо и обоснованно отметили важность консолидации общества и всех граждан Приднестровья для совместной работы по укреплению Республики в условиях сложного экономического положения и неблагоприятной международной обстановки. На недавно состоявшейся ноябрьской встрече с общественностью Вы вновь призвали общественников активнее участвовать во всех происходящих в стране процессах и приложить максимум усилий для консолидации приднестровского общества.
Наша общественная организация всегда настроена на конструктивное сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления, другими общественными организациями на благо города и Республики. Ваши предложения о единстве общества мы поддерживаем и продолжаем начатую ранее работу по вопросам социальной защиты ветеранов войны, сохранения военно-исторического наследия, увековечения памяти погибших и умерших защитников Отечества, патриотического воспитания граждан, в первую очередь – молодёжи, по проблеме пополнения бюджета страны, решения назревших социально-экономических проблем и многим другим жизненно важным вопросам.
Отмечу, что некоторые наши предложения уже реализованы в законах и подзаконных актах. В первую очередь, это вопросы социальной защиты УБД по защите ПМР, совершенствования пенсионного законодательства, развитие всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией и другие. Приведу конкретные примеры: предоставление возможности ветеранам войны приобретения автомобиля без оплаты таможенной пошлины; доплата к российской пенсии в том случае, если она, из-за падения курса российского рубля, становится ниже приднестровской пенсии. Правительством поддержаны наши предложения о создании электронной Книги Памяти умерших защитников ПМР, о демонтаже придорожных крестов в местах ДТП вдоль дорог, предложение о благоустройстве воинского квартала захоронения умерших ветеранов всех войн на Борисовском кладбище в г. Бендеры, предложение о дополнении знаков на въезде в г. Бендеры информацией, указывающей на его статус «Города воинской славы».
Наша организация в 2017 г. первой выступила с заявлением в поддержку сохранения миротворческих сил РФ в Приднестровье, МИД ПМР поддержал эту идею и мы отправили заявление от 9 патриотических организаций г. Бендеры в МИД РФ. Впоследствии акция поддержки МС РФ была проведена по всей Республике. После этого мы получили благодарность от Правительства РФ за поддержку. Мы успешно отработали по вопросу вхождения г. Бендеры в Межгосударственный Союз Городов- Героев и Городов Воинской славы, приобщив к этой работе Общественный совет, госадминистрацию и депутатов города. В настоящее время мы продолжаем совместную работу по подготовке информации о нашем Городе Воинской Славы для книги Межгосударственного Союза. Мы продолжаем совместную работу по поиску городов-побратимов в России. Мы не остаемся равнодушными к различным проблемам города и Республики и стараемся внести свой вклад в их решение в интересах наших граждан.
…Однако, наша деятельность была бы более продуктивной, если бы не предвзятое отношение к нашей общественной организации со стороны председателя Бендерского горсовета Кары Ю.И. Игнорируя Ваш призыв к объединению общества, он выделяет и поддерживает отдельные организации, как удобные для его деятельности, игнорируя других. Проявляется предвзятое отношение к работе нашей организации и к ее членам, о чем свидетельствуют следующие факты.
Ю.И. Кара практически блокирует реализацию наших предложений, поддержанных и принятых решениями Общественного Совета города. Третий год подряд он отказывается вынести на обсуждение депутатов горсовета вопрос о финансировании расходов по изготовлению надписей на въездные знаки («Город Воинской Славы») и сметы расходов по благоустройству воинского квартала по захоронению умерших ветеранов войн (на котором с 2015г уже более 70 захоронений).
Эту идею поддержали в Правительстве ПМР и затребовали смету расходов для решения вопроса финансирования столь важного проекта, являющегося дополнением к историческому облику нашего города. МО ПМР и МВД ПМР также готовы сотрудничать с нами в этом вопросе. Мы работаем безвозмездно, составили и утвердили на городском градостроительном совете эскизный проект квартала захоронения «Защитников Отечества», посадили по периметру деревья, периодически убираем квартал.
Также, к сожалению, блокируется поднятый нами актуальный вопрос о демонтаже придорожных крестов в местах ДТП, по формальной причине отсутствия сметы расходов и утверждения финансирования на эти работы. (Места гибели защитников города нами предложено внести в реестр исторических мест и установить памятные таблички).
По этой причине город становится похожим на кладбище, что явно не привлекает в наш город туристов. Отмечу, что и этот вопрос был утвержден градостроительным советом города, Общественным Советом города совместно с представителями церкви, которые высказались о нарушении церковных канонов и необходимости демонтажа крестов, установленных на улицах города.
Возможно, негативное отношение к нашей организации со стороны Кары Ю.И. проявляется из-за того, что наша общественная организация не стремится быть удобной и угодной, а прямо выражает своё обоснованное мнение. Так, мы были одними из тех, кто выступил в 2014-2015 годах против незаконного решения сессии Горсовета о продаже городского рынка, где Кара Ю.И. поддержал предложения Главы госадминистрации Гервазюка Ю.В. и вынес вопрос на сессию в нарушение действующего регламента горсовета. Прокуратура отреагировала на наше обращение и признала решение сессии незаконным. Возможно, это обидело Кару Ю.И.?
А может это связано с тем, что мы - ополченцы БОЭРЗ выступили против его действий по разрушению на предприятии памятника, установленного в честь 50-летия завода. Кара Ю.И. не является участником боевых действий по защите ПМР, в списках ополчения 1992 года он не значится, однако каким-то образом получил медаль «25 лет Народному ополчению ПМР». До сих пор не известно за какие высокие достижения и в какой деятельности на благо общества проявил доблесть и славу Кара Ю.И.? Мы уверенны, что награды положены за конкретные достижения, а не согласно статуса занимаемой должности.
В 2016 году Вы объявили о начале работы по взаимному сотрудничеству с г.Брянском по теме города-побратима. Кара Ю.И. взялся работать по этому вопросу, но практически завалил его. Тогда он предложил никому не вмешиваться в эту тему. После этого Кара Ю.И. декларировал о начале работы над договорами по взаимному сотрудничеству с городом из Ленинградской области, еще ранее - с Ярославлем, сейчас говорит о Костроме. И все безрезультатно. Недавно посетил Италию, для открытия Дома Дружбы, для какой цели - не понятно никому. Для чего было это его безрезультатное путешествие за счет бюджета города?
Ведь приднестровский народ уже сделал свой исторический выбор на референдуме 2006 года. Его результаты – закон прямого действия для всех органов власти и приднестровского народа. Поэтому мы настаиваем на поиске городов именно в РФ для взаимного разностороннего сотрудничества, об этом мы просили и членов Президиума МГСГГ, приезжавших на 610-летие нашего города. Сейчас Кара Ю. И. планирует поездку в Москву - просить троллейбусы. Мы предложили рассмотреть город для сотрудничества г. Лобня Московской области, предлагаем г. Иркутск, из которого к нам приезжали казаки в 1992 году. Однако Кара Ю.И говорит: это нецелесообразно!
Поэтому Бендеры до сих пор НЕ ИМЕЮТ НИ ОДНОГО ГОРОДА-ПОБРАТИМА В Российской Федерации! Действительно, «кто хочет делать – ищет возможность, а кто не хочет делать – ищет причины». А ведь Бендерам особенно жизненно необходимо развивать сотрудничество с многими регионами России. Наши критические замечания по его деятельности в должности председателя горсовета Кара Ю.И. игнорирует, отвечая предвзятым отношением к работе нашей организации, искажая действительность, вплоть до дискредитации работы членов организации!
Вот несколько фактов, свидетельствующих о предвзятом отношении Ю.И. Кара уже к членам нашей организации.
Под руководством Кара Ю.И. согласование нашего представления к награждению председателя Бендерского Союза «Память» Мальчуковой Л.М. орденом Почета трижды отменялось и переносилось под разными надуманными причинами. И только после обсуждения этого вопроса на Общественном Совете города, который единогласно поддержал наше предложение о награждении Мальчуковой Л.М., Кара Ю.И. вынужден был подписать наградной лист. Впоследствии Вы высоко и по справедливости оценили работу Мальчуковой Л.М. и наградили ее орденом более высокого статуса – «За заслуги»! Это было положительно воспринято общественными организациями и жителями города Бендеры.
В настоящее время с 16 .10. 2018 г. у Кары Ю.И. находится на согласовании представление к награждению ко дню Энергетика, участника боевых действий Черного В.В. 1950 г.р , электромонтера БМЗ ,имеющего высокие достижения в труде. Вынужденного работать в связи наличием серьезных проблем со здоровьем, на лечение которого уходит более 1000 рублей в месяц. Представлены все документы согласно Положению о государственных наградах… Однако вновь, под выдуманными предлогами, откладывается согласование представления. Под руководством Кары Ю.И. создана еще одна наградная комиссия горсовета и непонятно для чего были затребованы архивные справки участия в боевых действиях от военкомата! Мы и их предоставили! После этого Кара Ю.И. дал указание представителю предприятия в отделе кадров БМЗ переписать наградной лист от предприятия, но без ходатайства нашей общественной организации. Почему? Разве эти его действия не противоречат Указу Президента №396 от 27.06.2017 г.
При этом Кара Ю.И. очень оперативно, без волокиты, подписывает наградные листы другим кандидатам к награждению.
…О сложившейся конфликтной ситуации проинформирован Председатель Общественного Совета города Бендеры Герис И.О , который выразил возмущение по действиям Кара Ю.И., и этот вопрос будет включен в повестку дня на ближайшем заседании Общественного совета…»
Письмо подписано председателем общественной организации Виктором Березянским.
Примечание редакции «Днестр ТВ»: Мы обратились к председателю Бендерского городского Совета народных депутатов Юрию Каре с просьбой прокомментировать данное обращение, однако от каких-либо комментариев он отказался.