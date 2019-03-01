Бендерский горсовет «разродился» законодательной инициативой, суть которой городские нардепы изложили в витиеватой форме: (цитирую) «в настоящее время Гражданский кодекс прямо не указывает на леса и многолетние насаждения в качестве объектов недвижимого имущества, а признак неразрывности физической связанности объекта с землей понимает как обязательное условие возможности использования недвижимого имущества по его назначению».



Следовательно, полагают депутаты, деревьям, лесам, многолетним насаждениям требуется придать правовой статус в виде движимого имущества.



Свою сногсшибательную законодательную новеллу они объясняют трудностями, возникающими при … списании многолетних насаждений. Много мороки, когда деревья рубят. А примут депутатскую поправку – руби, не хочу! Деревья-то теперь станут движимым имуществом, следовательно, «двигаться» могут!



Иван Древосеков