Бывают ситуации, когда участники боевых действий остаются по жизни одни, а после смерти их могилы в общем захоронении остаются забытыми. Кроме этого в день Бендерской трагедии обойти все кладбище многим защитникам уже не по силам по состоянию здоровья. Подобные кварталы воинских захоронений уже имеются в Тирасполе и других городах Приднестровья.
Виктор Березянский в интервью Днестр ТВ, поделился историей создания Квартала захоронения Защитников Отечества, чьими усилиями он был создан, кто может быть там захоронен и ответил на вопросы корреспондента.