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Встреча практиков - совместное участие в решении проблемы

Встреча практиков - совместное участие в решении проблемы

В Тирасполе состоялась встреча практиков. Представители экологических организаций и университетов, фермеры с обоих берегов Днестра, а также представители министерств и ведомств обсудили возможные риски связанные с хранением и утилизацией устаревших пестицидов.
В ходе мероприятия обсуждались темы, связанные с общим опытом предотвращения риска загрязнения от устаревших пестицидов, их упаковки , вывоза и утилизации, а так же восстановление зараженных почв. Приглашенные международные эксперты из Кыргызстана, Грузии и Швейцарии поделись своим опытом и инновационными подходами.

  • Сегодня, 21:25
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