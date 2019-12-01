В Тирасполе, Ассоциацией здоровья и спорта в Приднестровье был открыт "Центр массажных технологий", основной целью которого - социальная и профессиональная интеграция людей с ограниченными возможностями по зрению через обучение, а затем и трудоустройство. Тем самым, Некоммерческая организация дает возможность обществу познакомится с профессионализмом незрячих мастеров. Проект финансово поддержан Фондом Восточная Европа из средств Европейского Союза и Швеции и является образовательной программой для социальных предпринимателей Ну а все желающие получить качественные услуги массажа, могут записаться по телефонам +373 533 85038 или +373 775 36040, tiraspolhealth@gmail.com или прийти в сам Центр, находящийся в г. Тирасполь, ул. Правды 21