В Тирасполе прошел круглый стол "Право на здоровье - стандарты и перспективы", на котором обсуждались права лиц, принадлежащих к уязвимым группам на здоровье. Данная встреча собрала большое количество представителей общественных и международных организаций, представителей различных служб и ведомств работающих в области здравоохранения, соц. защиты - принимающие решения в данной области. Круглый стол является частью ряда мероприятий, направленных на продвижение обязательств в отношении реформ, ориентированных на права человека на обоих берегах Днестра.