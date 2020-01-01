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Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и трудоустройство

Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и трудоустройство

Кем сегодня могут работать незрячие и слабовидящие приднестровцы? -над этим вопросом задумались члены Ассоциации здоровья и спорта в Приднестровье и запустили проект "Центр массажных технологий", основной целью которого - социальная и профессиональная интеграция людей с ограниченными возможностями по зрению через обучение, а затем и трудоустройство. Тем самым, Некоммерческая организация дает возможность обществу познакомится с профессионализмом незрячих мастеров.



Проект финансово поддержан Фондом Восточная Европа из средств Европейского Союза и Швеции и является образовательной программой для социальных предпринимателей
Ну а все желающие получить качественные услуги массажа, могут записаться по телефонам +373 533 85038 или +373 775 36040, tiraspolhealth@gmail.com или прийти в сам Центр, находящийся в г. Тирасполь, ул. Правды 21
  • Сегодня, 08:09
  • DTV
  • Просмотров: 12
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