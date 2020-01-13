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Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"

Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"

США внесли в санкционный список молдавского олигарха, экс-главу Демократической партии РМ Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОССЕКРЕТАРЯ МАЙКЛА Р. ПОМПЕО


13 января 2020 г.


Публичное определение, в связи с причастностью к значительной коррупции,
бывшего молдавского чиновника Плахотнюка


Сегодня, я публично определяю бывшего молдавского чиновника и олигарха Владимира Плахотнюка в связи с его причастностью к значительной коррупции. В своем официальном качестве, Плахотнюк был причастен в коррупционным действиям, которые подрывают верховенство права и сильно ставят под угрозу независимость демократических учреждениях Молдовы.

Публичное определение проводится в соответствии с Разделом 7031(c) Закона о финансировании Государственного департамента, иностранных операций и смежных программ на 2020 год (Div. G, P.L. 116-94). В Разделе 7031(c) предусматривается, что в случаях, когда Государственный Секретарь располагает достоверной информацией о том, что иностранные должностные лица причастны, прямо или косвенно, к серьёзной коррупции, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права на получения визы в Соединенные Штаты.

Закон также требует, чтобы Государственный Секретарь, публично или в частном порядке, определял или идентифицировал таких чиновников и их ближайших родственников. Кроме Плахотнюка, я также определяю его супругу Оксану Килдеску (Oxana Childescu), его сына Тимофея Плахотнюка (Timofei Plahotniuc), а также его несовершеннолетнего ребенка.

Сегодняшнее действие является чётким сигналом того, что Соединеные Штаты не терпят коррупции и солидарны с народом Республики Молдова в его борьбе против нее. Государственный Департмент продолжит использование таких механизмов для продвижения содействия привлечению к ответственности коррупционеров как в этом регионе так и во всем мире.
  • Сегодня, 18:47
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