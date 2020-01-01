Андре Леон Мари Николя Рьё — нидерландский дирижёр и скрипач, называемый в прессе Королём вальса вслед за Иоганном Штраусом-сыном. Сын дирижёра Андре Рьё-старшего.
Его репертуар состоит из классической музыки, но также включает интерпретации популярной музыки, а также известные саундтреки из фильмов и театральных постановок. Его энергия и дружелюбный настрой несравнимы ни с чем. Привлекательный и харизматичный Андре Рье увлекает зрителей в мир красоты музыки. Но это конечно не всё! Оркестр им. Иоганна Штрауса, которым он руководит (около 50 человек) одеты в великолепные красочные платья и костюмы. В концерт органически вписаны различные элементы шоу, что делает красочными, легкими, волнительными. На его концертах всегда царит атмосфера единения с музыкой – Штраус, Моцарт, Шостакович, Кальман и популярные мелодии разных народов.
Эстрадная манера Рьё, включающая разнообразные элементы шоу, вызывает значительную долю критики
Мы предлагаем Вам познакомиться с нашей небольшой подборкой произведений из его репертуара. Их можно не только слушать, но и смотреть шоу, вызывающее различные эмоции у зрителей.