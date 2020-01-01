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Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры

Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры

Жителям города Бендеры мы предоставили возможность поразмышлять - с каким вопросом они обратились бы к главе города. В рубрику Днестр ТВ - "Народ говорит" вошли и вопросы и пожелания. А какой вопрос задали бы Вы?

  • Сегодня, 08:54
  • DTV
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