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Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
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Новости дня
Жителям города Бендеры мы предоставили возможность поразмышлять - с каким вопросом они обратились бы к главе города. В рубрику Днестр ТВ - "Народ говорит" вошли и вопросы и пожелания. А какой вопрос задали бы Вы?
Сегодня, 08:54
DTV
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