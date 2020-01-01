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В Бендерах почтили память жертв Холокоста
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Накануне международного дня памяти жертв Холокоста в Бендерах в парке "Октябрьский" прошел митинг- реквием. У памятника жертвам Холокоста собрались бендерчане и гости города, представители еврейской общины, госадминистрации и городского совета.
Сегодня, 20:05
DTV
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