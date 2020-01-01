В минувшее воскресное утро в бендерском Дворце детского и юношеского творчества прошла отчётно-выборная конференция общественной организации "Объединение участников боевых действий г. Бендеры "Боевые братья".
На ней присутствовало порядка 60-ти человек, среди них члены организации и приглашённые гости. На встречу приглашались так же представители других общественных организаций, администрации президента, Верховного Совета в лице депутата Олега Петрика и представители госадминистрации г. Бендеры. Мало кто ожидал, что в воскресный день, в конференции примет активное участие глава города Бендеры Роман Иванченко.
Отчетно-выборная конференция была посвящена деятельности организации за последние три года.
Виктор Березянский, начиная свой доклад, объявил минуту молчания в память о погибших и умерших участниках боевых действий.
В прошедшем году деятельность организации проверило Министерство юстиции ПМР. Комплексной проверкой не было выявлено нарушений. В связи с внесенными изменениями в законодательство, общественная организация получила рекомендации. Благодаря помощи разных организаций и предприятий города организация "Боевые братья" решает разные социальные вопросы горожан.
Общественная организация вела совместную работу по вопросу получения льгот вдовами умерших защитников. За прошедший период по этому вопросу были неоднократные обращения в адрес Президента и Верховного Совета ПМР.
В отчетном докладе отмечалось, что правление организации занималось также представлением наиболее активных членов организации к награждению правительственными наградами. Так, юбилейными медалями были награждены все члены организации, а участвующие в жизни организации и города были награждены Правительственными наградами: благодарственными письмами, почетными грамотами и медалями. В 2015 г. и 2016 г. были персонально награждено по 8 членов организации. В 2018 г. персонально были награждены различными орденами 5 членов организации. Награждение производилось на торжественных городских мероприятиях.
Необходимо отметить, что в отличие от многих общественных объединений, руководство организации не представляет себя к государственным наградам, без решения общего собрания. В этом году свой 55 юбилей отмечает заместитель председателя организации Козаченко В.П.. Было предложено утвердить решение о его представлении от организации к награждению Орденом Почета, за его активную работу во благо города и Республики.
"Боевые братья" участвуют в работе различных комиссий госадминистрации и горсовета (по экономике и бюджету, комиссии по ЖКХ, комиссии по законности) при рассмотрении важных для города вопросов и вносят свои предложения по разным направлениям:
- о работе центров занятости;
-о социальной защите детей инвалидов детства и инвалидов;
-о работе службы социальной защиты лиц оказавшихся в сложной жизненной ситуации ( создание приютов временного содержания);
-о увековечивании памяти ветеранов ВОВ - о установке дополнений к въездным знакам надписей указывающих на статус города воинской славы;
- о прохождении лечения в госпитале ветеранов и посещении санаториев в ПМР;
- вопросы парковки автотранспорта;
- вопросы начисления пенсионного обеспечения и многие другие.
По инициативе организации "Боевые братья" совместно с госадминистрацией города Бендеры и МВД ПМР к 1 апреля 2016 г. была разработана и установлена мемориальная плита с краткой исторической справкой о событиях 1992 г. у часовни по ул. Ечина.
По инициативе и настойчивой работе организации в 2015г. был решен вопрос об выделении администрацией города отдельного квартала захоронения умерших Защитников Отечества: участников ВОВ, воинов –интернационалистов, Защитников ПМР .
Идея создания в Бендерах отдельного места захоронения умерших ветеранов боевых действий принадлежит родственникам и гражданам города , а проект памятного знака разработан детьми умерших Защитников совместно с патриотами города с привлечением сотрудников и студентов кафедры архитектуры ПГУ на безвозмездной основе.
В отчетном докладе Виктор Березянский не обошёл стороной проблему попыток переписывания истории и личностных заслуг с целью получения наград, льгот и привилегий.
Члены организации ранее участвовали в выборах в городской совет народных депутатов и выборах в общественную Палату ПМР. На конференции было предложено желающим принять участие в выборах 2020 года. Виктор Березянский предложил поддержать кандидатуру Барановича В. в местные органы самоуправления. Также он подчеркнул, что нужно активнее работать в различных комиссиях и советах при министерствах и ведомствах. В ходе конференции было озвучено еще одно ходатайство - о присвоении статуса "Почетный гражданин города" участнику боевых действий Воловому Г.П.
На конференции было принято решение продолжить работу организации по многим направлениям для улучшения социальной сферы жизни граждан.
Выступление председателя организации "Боевые братья" внимательно слушал глава города Бендеры. Он изъявил желание первым выступить в прениях к докладу и дать пояснительные ответы по многим вопросам, которые интересуют многих горожан. В ходе его выступления довольно часто звучал призыв к совместной работе.
Роман Иванченко заострил своё внимание на проблеме парковочных мест в городе.
В докладе Виктора Березянского, озвучивалась проблема и призыв благоустроить бендерскую набережную. Градоначальник, в свою очередь, разъяснил собравшимся почему сложилась такая ситуация и поделился планами как будет благоустроен город в этом году.
Глава города отвечая на вопросы, которые звучали в докладе председателя организации "Боевые братья", давал не только пояснительный ответ по теме, но и обозначил другие проблемы которые сейчас в процессе решения.
Роман Иванченко высказал своё мнение, что вопрос предоставления льгот защитникам ПМР должен решаться на республиканском уровне . " В первую очередь защитники Приднестровья защищали интересы государственности Приднестровской Молдавской Республики и государственный республиканский бюджет должен решать эти вопросы. Это вопрос принципиальный"- отметил он в ходе выступления.
Глава города призвал общественность обратить пристальное внимание работе в учебных заведениях, чаще посещать их и рассказывать о событиях 92-го года.
Глава города подробно рассказал о том, что уже сделано в городе и какие планы на будущее. Также он призвал принимать активное участие в общественном контроле за качеством выполняемых работ.
В свою очередь Виктор Березянкий постарался сразу ответить на вопросы и предложения главы города и заверил его, что все его наказы будут учтены.
Среди выступающих слово взял заместитель председателя организации Владимир Козаченко. Он акцентировал свое внимание на оттоке населения в городе.
В ходе конференции Людмила Мальчукова, председатель ОО"Память" подняла очень важный вопрос о помощи вдовам умерших участников боевых действий. Она отметила, что до настоящего времени действующим законодательством не обеспечена социальная защита вдов умерших участников боевых действий.
Свою оценку деятельности организации и пожелания высказала Мария Ткачук, председатель комитета профсоюзов г. Бендеры.
Надежда Якубенко является членом организации "Боевые Братья" и активно занимается поисковыми работами пропавших без вести участников Ясско-Кишиневской операции ВОВ. Она выступила с предложением восстановит поисковое движение и увековечить память без вести пропавших. На конференции приняли решение провести круглый стол по этой теме с участием представителей государственной власти и общественных организаций.
В ходе общения с членами организации глава города отвечал на разные вопросы. Один из них коснулся заброшенных зданий города.
Присутствие Романа Иванченко дало толчок продуктивному разговору, благодаря которому выработалась схема общения общественников с главой города . Он предложил встречаться в последний четверг каждого месяца для прямого диалога с общественными организациями.
В ходе конференции было переизбрано правление организации, председателем которой вновь избрали Виктора Березянского, а так же была переизбрана ревизионная комиссия.