Янни Хрисомаллис — греческий композитор, дирижёр, пианист и аранжировщик, основатель музыкальной группы «Yanni», исполняющей инструментальную музыку.
Несмотря на то, что в творчестве Янни бывают перерывы в несколько лет, он является одним из самых популярных представителей инструментальной музыки в мире, а его альбомы стабильно входят в двадцатку европейских хит-парадов.
«Феномен инструментальной музыки» - таким титулом окрестили Янни ведущие мировые СМИ. Этот музыкальный гений покорил своими оригинальными мелодиями сердца слушателей Америки, Европы, Китая, Индии и ряда восточных стран. Его стиль разнообразен, а невероятные комбинации различных музыкальных инструментов невозможно описать словами – это надо слышать!
Концертные выступления Янни – это непередаваемое наслаждение для истинных меломанов. Его страстные возвышенные мелодии и грандиозный оркестр создают незабываемую духовную атмосферу. Во время его выступлений зрители буквально замирают от восторга, полностью отдавая на два часа свое внимание произведениям исполнителя и его фантастическому коллективу, состоящему из лучших музыкантов мира. В его многонациональном оркестре вы не увидите музыкантов с серьезными лицами, постоянно сидящими на одном месте. Дирижер, к примеру, поддавшись экспрессии, может, бросив на время дирижерскую палочку, схватить скрипку и продемонстрировать зрителю в стиле Vanessa-Mae такое соло! Здесь будет все: от холодной классики и электронного напора до нью-эйджевой созерцательности и горячего джаза.
Днестр ТВ предлагает Вам познакомиться с небольшой подборкой произведений из репертуара Янни Хрисомаллиса.