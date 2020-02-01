В Бендерах продолжается реконструкция крепости, восстановление которой выходит на более современный и высокий уровень. Итальянские эксперты, среди них архитекторы, историки и реставраторы в течении полугода проделали колоссальную работу по техническому исследованию Бендерской крепости. Работы проводятся за счёт программы развития ООН по сохранению культурно-исторического наследия. Комплекс Бендерской крепости является одним из приоритетных объектов для программы. На эти цели Евросоюз выделил более 2 млн. евро. Специалистам удалось создать полноценную 3D-модель цитадели и найти несколько древних артефактов. Церемония передачи старинных предметов, найденных во время инженерных работ, прошла в зале музея Бендерской цитадели.