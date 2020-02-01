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Для души и сердца. Лео Рохас

Для души и сердца. Лео Рохас

Лео Рохас — эквадорский музыкант, играющий на флейте Пана. Победитель 5-го телевизионного шоу «Das Supertalent». В 2000 году переехал в Испанию. Его семья осталась в Эквадоре. По туристической визе приезжал в Германию. Сейчас живёт со своей польской женой в Берлине, где работает как уличный музыкант.

Трудно сказать, где стирается грань между этнической мистикой и западным миром... какие мелодии в нем заимствованы из популярной музыки, а какие родились в ходе творческой импровизации. Но в любом случае сочетание очень необычное и выразительное. Слушаем и отдыхаем!
Мы же имеем возможность погружаться в звуки перуанской флейты Хуана Леонардо Сантильиа Рохас - таково полное имя музыканта.























  • Вчера, 20:42
  • DTV
  • Просмотров: 58
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