В Бендерах состоялось расширенное заседание Общественного Совета.
В заседании приняли участие 15 членов Общественного Совета, руководители общественных организаций, глава Госадминистрации, заместитель председателя городского Совета народных депутатов и жители города. Члены Общественного совета и приглашённые заслушали и обсудили отчет о работе Общественного Совета г. Бендеры и его профильных комиссий за 2019 год.
Председатель Общественного совета Иосиф Герис подводя итоги за 2019 год, рассказал о том, решение каких проблем удалось сдвинуть с мертвой точки и чем заняты общественники сейчас.
Он отметил что ОС (Общественный совет) осуществляет свою деятельность уже третий год, которая носит рекомендательный характер. За это время налажена связь и тесное сотрудничество с Госадминистрацией и депутатским корпусом при рассмотрении всех вопросов и жалоб, поступающих от жителей города.
В отчетном докладе председатель Общественного Совета подробно остановился не только на том, что удалось сделать за 2019 год, но и обратил внимание на те вопросы и городские проблемы, которые необходимо решать. Он озвучил мнение общественников по таким вопросам, как: мусоропроводы в многоэтажных домах, бродячие животные в городе, работа экологической службы, предложения по пустующим школам №9 и №10, площадь напротив швейной фабрики "Вестра", как улучшить работу городского стадиона и правильно организовать работу бассейна "Дельфин" и многие другие. Иосиф Герис перечислил некоторые темы, которые будут находиться в зоне внимания Общественного совета уже в ближайшем будущем.
В ходе заседания был поднят вопрос об изменениях, которые в скором времени коснутся здания бендерского автовокзала и привокзальной площади. Глава города сообщил, что этот вопрос находится сейчас на рассмотрении президента ПМР. Так же Роман Иванченко в своём выступлении, давал четкие пояснения по другим вопросам: что делать с пустующими зданиями, как решить вопрос с мусоропроводами, размещение информационных табло в городе.
Плохое или полное отсутствие освещения городских улиц - ещё один наболевший вопрос, с которым очень часто обращаются в Общественный совет бендерчане.
Подводя итоги Иосиф Герис, обратил внимание на то, что есть и недостатки в работе и зачитал тезисно слова Президента. Он привел примеры, когда вопросы не решаются в Бендерах, а так же коснулся вопроса правительственных наград и работы соответствующей комиссии. По работе наградной комиссии высказался заместитель председателя городского Совета народных депутатов, Михаил Шайдуров.
После отчета председателя Общественного Совета, выступили члены профильных комиссий. Они поднимали важные вопросы, на которые необходимо обратить должное внимание в 2020 году.
Член профильной комиссии Общественного совета по здравоохранению и социальной защите граждан, делам семьи и детства, Наталья Крикливая в своём выступлении подробно рассказала о всех проблемах ,которые касаются медицины и здравоохранения в городе. Она предложила провести отдельное заседание по этой теме. Вашему вниманию предлагается полное выступление заведующей приемного отделения ГУ "Бендерская центральная городская больница"
Член комиссии по образованию, культуре, молодёжной политики и спорту Сергей Геворков рассказал о том, что сделано за 2019 год и какие вопросы требуют рассмотрения.
От лица жителей нижнего Днестра по ул. Ткаченко на заседании выступила Наталья Перепелица. Она рассказала о том, что 60 семей живущих в этом районе вновь обратились с жалобой и отметила, что за 4 года таких жалоб накопилось немало, но вопрос так и не решили. Иосиф Герис считает, что это один из примеров того, как подрывается авторитет действующей власти. Подробности в видеоматериале ниже.
О проблемах, которые сложились в детском саде № 14, подробно рассказал председатель родительского комитета дошкольного учреждения.
Отвечая на вопросы, глава города отметил, какими приоритетами руководствуется госадминистрация. Состояние дорог в городе - вопрос первостепенной важности, который глава города обозначил на отчете у Президента за 2019 г.. С начала 90-х дополнительные средства на бендерские дороги не выделялись. По словам Романа Иванченко, в 2019-м бендерская госадминистрация и представители Совета народных депутатов с привлечением профильных специалистов обследовали более 140 городских и сельских улиц. По результатам проверки составлены акты о техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования.
Глава города в своём выступлении рассказал о проектах, которые были реализованы в 2019 году и подробно остановился на планах в наступившем году. Говоря о воплощенных в минувшем году в жизнь и находящихся пока на разных стадиях реализации проектов Роман Иванченко напомнил о строительстве троллейбусной линии «40 лет Победы-Мацнева-Ленинградская» (маршрут 1А), благоустройстве городского пляжа, реконструкции парка «Победа» в микрорайоне «Ленинский», зрительного зала ДК им. П. Ткаченко, фонтана и сквера 40 лет ВЛКСМ, а также рынка по улице Советской. Заслуживает особого внимания и благоустройство парка им. Горького. В 2019 году на его территории открыто мини-футбольное поле, признанное лучшим в городе. В планах – волейбольная площадка и оборудование раздевалок.
Ремонтируются в Бендерах опорные пункты. Запущено производство тротуарной плитки.
Большой объем работ проведен в минувшем году в сфере благоустройства и обновления инфраструктуры города. На средства местного экологического фонда углублены русла, очищены и благоустроенны береговые части ручьев «Балка» и «Первомайский». Построен поливочный водопровод в сквере 40 лет ВЛКСМ, реконструированы парки, рекультивированы стихийные свалки. Практически полностью освоены средства, выделенные городу в 2019 году из Фонда капитальных вложений. После всех выступлений звучали вопросы от общественников к главе города.
Оценивая деятельность Общественного совета г. Бендеры, заместитель председателя Общественной Палаты ПМР Павел Кузнецов отметил, что необходимо приглашать общественников при рассмотрении важных вопросов. Так же он порекомендовал обратить внимание на неудобства для людей, которые обращаются в горсобес и пенсионный отдел.
В завершении заседания Иосиф Герис поблагодарил всех за работу и призвал общественников к активному участию в решении наболевших вопросов и проблем бендерчан и города.