14 февраля в бендерском ДДЮТ состоялось Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры Романа Иванченко. На совещание были приглашены руководители предприятий и гос. учреждений, представители депутатского корпуса, общественных организаций и др. Главой города были поставлены задачи на 2020 год и какие статьи расходов ждет местный бюджет. На Аппаратном совещании, после главы госадминистрации, выступила зам. прокурора города Бендеры. Вашему вниманию представлена полная видео-версия Аппаратного совещания главы.