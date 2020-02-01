Ара Маликян - популярный скрипач-виртуоз, дирижёр, композитор и основатель музыкального квартета «Paganini». В своем творчестве Ара применяет необычную технику исполнения классической музыки.
Популярный скрипач родился в 1968 году в Ливане. Когда ему исполнилось 5 лет, отец подарил сыну скрипку, изменив его жизнь раз и навсегда.
На своих концертах, музыкант всегда надевает яркие и экзотические костюмы. А его игра и танцы заставляют поклонников пускаться с ним в пляс. Что же так действует на слушателей талантливого музыканта? Отметим, что на счету Маликяна более 24 дисков и ста выступлений с престижными оркестрами мира. На них он исполняет как армянские, так и зарубежные произведения в рок, джаз или фолк обработке. Помимо сольных выступлений, скрипач играет в знаменитом ансамбле «Paganini», который был основан им же. Уже несколько большой популярностью пользуется их музыкальный спектакль «Сказки Армении». Ара Маликян является первой скрипкой Королевской оперы Мадрида. Днестр ТВ предлагает Вам небольшую подборку, чтобы Вы могли поближе познакомиться с виртуозом.