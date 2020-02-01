День защитника Отечества – один из почитаемых праздников на постсоветском пространстве. Даже в тех странах, где 23 февраля давно уже не красный день календаря, в народе его всё равно отмечают. Традиционно в этот день чествовали всех военных, к которым после войны мог отнести себя практически каждый гражданин. Постепенно с праздником начали поздравлять всех мужчин, даже тех, кто никогда не служил в армии.
Накануне Дня защитника Отечества Днестр ТВ узнавало у бендерчан, что они знают об истории возникновения этого праздника и кого, по их мнению, нужно поздравлять в этот день.
Днестр ТВ присоединяется ко всем пожеланиям и поздравлениям ко Дню защитников Отечества, которые прозвучали в ходе этого опроса.