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Народ говорит : 23 февраля - Красный день календаря!

Народ говорит : 23 февраля - Красный день календаря!

День защитника Отечества – один из почитаемых праздников на постсоветском пространстве. Даже в тех странах, где 23 февраля давно уже не красный день календаря, в народе его всё равно отмечают.
Традиционно в этот день чествовали всех военных, к которым после войны мог отнести себя практически каждый гражданин. Постепенно с праздником начали поздравлять всех мужчин, даже тех, кто никогда не служил в армии.

Накануне Дня защитника Отечества Днестр ТВ узнавало у бендерчан, что они знают об истории возникновения этого праздника и кого, по их мнению, нужно поздравлять в этот день.



Днестр ТВ присоединяется ко всем пожеланиям и поздравлениям ко Дню защитников Отечества, которые прозвучали в ходе этого опроса.
  • Сегодня, 18:26
  • DTV
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