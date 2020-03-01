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Дискуссионный клуб ИСПИРР провел свое первое заседание в этом году

Дискуссионный клуб ИСПИРР провел свое первое заседание в этом году

Молдавские эксперты и приднестровские политологи, студенты, общественные деятели и журналисты приняли участие в заседании дискуссионного клуба, организованного Институтом социально-политических исследований и регионального развития.
Тема, которую обсуждали - годовщина парламентских выборов в Молдове. Что изменилось после ухода от власти Влада Плахотнюка, какие системные изменения наблюдаются в политической жизни Республики Молдова, что ожидать в наступившем году как в Молдове, так и в Приднестровье - своими мнениями делились участники дискуссионной площадки.

  • Сегодня, 16:37
  • DTV
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