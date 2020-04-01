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Виорика Думбрэвяну была готова уйти в отставку, ей угрожали

Виорика Думбрэвяну была готова уйти в отставку, ей угрожали

Виорика Думбрэвяну заявила, что она была готова уйти в отставку с поста министра здравоохранения, труда и социальной защиты.

Об этом она рассказала в телепередаче Puterea a Patra на канале N4. По ее словам, ей угрожали и оскорбляли, пишет point.md ссылаясь на unimedia.info

"В этот период я думала об отставке, пострадала моя семья. Вся клевета, все сообщения и угрозы, которые были сделаны в течение этого периода, затронули не только лично меня. Я лично могу это преодолеть. Но сложнее это превозмочь, когда у тебя двое взрослых детей. И тяжелее, когда плачет мама, когда я с ней разговариваю.

В таких случаях не нужно никаких мандатов, если это касается вашей семьи. Но я докажу всем тем, кто были моими неприятелями в этот период. Я буду продолжать. Отставка будет трусостью с моей стороны", - сказала министр здравоохранения.

Напомним, что власти сообщили, что еще два человека умерли от коронавируса нового типа в Республике Молдова. Таким образом, с начала эпидемии в нашей стране скончалось 4 человека. Выявлено 353 случая заболевания.
point.md
  • Сегодня, 09:41
  • DTV
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