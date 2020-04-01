Виорика Думбрэвяну заявила, что она была готова уйти в отставку с поста министра здравоохранения, труда и социальной защиты.
Об этом она рассказала в телепередаче Puterea a Patra на канале N4. По ее словам, ей угрожали и оскорбляли, пишет point.md ссылаясь на unimedia.info
"В этот период я думала об отставке, пострадала моя семья. Вся клевета, все сообщения и угрозы, которые были сделаны в течение этого периода, затронули не только лично меня. Я лично могу это преодолеть. Но сложнее это превозмочь, когда у тебя двое взрослых детей. И тяжелее, когда плачет мама, когда я с ней разговариваю.
В таких случаях не нужно никаких мандатов, если это касается вашей семьи. Но я докажу всем тем, кто были моими неприятелями в этот период. Я буду продолжать. Отставка будет трусостью с моей стороны", - сказала министр здравоохранения.
Напомним, что власти сообщили, что еще два человека умерли от коронавируса нового типа в Республике Молдова. Таким образом, с начала эпидемии в нашей стране скончалось 4 человека. Выявлено 353 случая заболевания. point.md