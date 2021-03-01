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К чему приведет реформа спорта в Бендерах

К чему приведет реформа спорта в Бендерах

Пилотный проект уже в действии. По инициативе главы города создан единый спортивный центр, который объединяет в себе 7 спортивных школ олимпийского резерва. Они сохранили свои названия и олимпийский статус, но стали структурными подразделениями.
Как же отразилась данная реформа на спортивных школах и их коллективах? Какие плюсы и минусы от прошедшей реорганизации? Об этом с нами поделились сотрудники легендарной Бендерской школы борьбы имени Баданова, которая культивирует такие виды борьбы как греко-римская, самбо, дзюдо а также велоспорт. Здесь занимается около 500 человек.

  • Сегодня, 08:28
  • DTV
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