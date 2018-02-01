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Дело Ирины Шкильнюк: суд вынес решение (обновлено)

Дело Ирины Шкильнюк: суд вынес решение (обновлено)


В Бендерском городском суде заканчивается заседание по делу о ДТП, повлекшем смерть Акулины Шеларь.
Напомним читателям, что в 30 сентября автомобиль марки Lexus насмерть сбил 15-летнюю воспитанницу интерната Акулину. За рулем была Ирина Шкильнюк невестка первого замгендиректора компании «Шериф», депутата Порфирия Шкильнюка.
В настоящий момент судья удалилась в совещательную комнату.
Прокурор просил 1,5 года лишения свободы для Ирины Шкильнюк. Отец погибшей девочки не считает необходимым лишать ее свободы, а защита ответчика предложила условное наказание.
В ближайшее время мы узнаем о решении суда по столь резонансному ДТП.
Следите за нашими репортажами.

Дело Ирины Шкильнюк: суд вынес решение (обновлено)

Итак, решение бендерского городского суда: Ирина Шкильнюк приговорена к 2 годам лишения свободы условно и лишена водительских прав на три года.
По словам очевидцев, судья мотивировала это тем, что потерпевший - отец Акулины призвал не лишать свободы ответчицу.

Во время заседания, как сообщают очевидцы, выяснились очень интересные подробности:
1. Машина, которой управляла Ирина Шкильнюк, не прошла техосмотр. Последняя время ТО - сентябрь 2016 г.;
2.По данным экспертизы, скорость движения могла быть в пределах от 64,8 до 72 км/час. Напомним, что в этом месте скорость движения ограничена знаком 40км/час;
3. Экспертиза также установила, что не было применено экстренное торможение;
4. При нахождении от потерпевшей на расстоянии 70-80 метров, И.Шкильнюк начала поворачивать и пересекла двойную сплошную линию. Если бы она не уходила со своей полосы, считают эксперты, то ДТП не произошло бы.

Дело Ирины Шкильнюк: суд вынес решение (обновлено)

Если это так, то к решению суда возникает много вопросов. Получается, что Шкильнюк грубейшим образом нарушала правила дорожного движения и не то, что не пыталась избежать столкновения, а наехала на человека в ходе своего маневра. Можно предположить, что она растерялась, но в таких случаях никто не отменяет серьезности наказания за содеянное.
Увы, процесс шел долго, но его решение вряд ли устроит всех.

  • Вчера, 17:41
  • DTV
  • Просмотров: 2019
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