Итак, решение бендерского городского суда: Ирина Шкильнюк приговорена к 2 годам лишения свободы условно и лишена водительских прав на три года.

В Бендерском городском суде заканчивается заседание по делу о ДТП, повлекшем смерть Акулины Шеларь.Напомним читателям, что в 30 сентября автомобиль марки Lexus насмерть сбил 15-летнюю воспитанницу интерната Акулину. За рулем была Ирина Шкильнюк невестка первого замгендиректора компании «Шериф», депутата Порфирия Шкильнюка.В настоящий момент судья удалилась в совещательную комнату.Прокурор просил 1,5 года лишения свободы для Ирины Шкильнюк. Отец погибшей девочки не считает необходимым лишать ее свободы, а защита ответчика предложила условное наказание.В ближайшее время мы узнаем о решении суда по столь резонансному ДТП.Следите за нашими репортажами.По словам очевидцев, судья мотивировала это тем, что потерпевший - отец Акулины призвал не лишать свободы ответчицу.Во время заседания, как сообщают очевидцы, выяснились очень интересные подробности:Если это так, то к решению суда возникает много вопросов. Получается, что Шкильнюк грубейшим образом нарушала правила дорожного движения и не то, что не пыталась избежать столкновения, а наехала на человека в ходе своего маневра. Можно предположить, что она растерялась, но в таких случаях никто не отменяет серьезности наказания за содеянное.Увы, процесс шел долго, но его решение вряд ли устроит всех.