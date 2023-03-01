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Приняты поправки в законы, касающиеся владельцев машин с иностранными номерами

Приняты поправки в законы, касающиеся владельцев машин с иностранными номерами
Фото: открытые источники

На пленарном заседании депутаты Верховного Совета ПМР проголосовали за принятие пакета законопроектов во втором окончательном чтении. Изменения и дополнения в Таможенный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, в законы о таможенном тарифе и о дорожном фонде коснутся владельцев легковых автомобилей на иностранных номерах.

Речь идет о ввозе на территорию Приднестровья личного автотранспорта и уплаты сбора-виньетки за пользование дорогами республики. Изменения в действующее законодательство представил в качестве законодательной инициативы председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун. Парламентарий упомянул, что с просьбой внести изменения и дополнения в действующее законодательство в Верховный Совет ПМР неоднократно обращались граждане Приднестровья, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

«У владельца машины на иностранных номерах после уплаты сбора-виньетки появится возможность передавать право управления автомобилем не только близким родственникам, но и по доверенности. При этом не будет необходимости покидать пределы Приднестровья и уплачивать еще раз сбор-виньетку», - пояснил заместитель председателя Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Вадим Кравчук.

Предусмотрены и другие изменения. После вступления в силу изменений и дополнений в ряд законодательных актов машину, зарегистрированную в иностранном государстве, можно будет использовать не только в качестве личного автотранспорта. Будет допускаться промышленная или коммерческая перевозка людей или товаров. Проще говоря, если автомобиль на иностранных номер находится, к примеру, в собственности у приднестровского предпринимателя, то он сможет пользоваться им в служебных целях на основании принятых правил.
  • Сегодня, 09:39
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