Страны НАТО могут «в конечном итоге» отправить войска на Украину, по крайней мере, ради подготовки и поддержки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
«Высокопоставленный представитель министерства обороны одного из союзников по НАТО сказал нашему корреспонденту Полу Маклири, что, хотя у них нет планов отправлять войска на Украину, они считают, что это произойдет «в конечном итоге», по крайней мере, в качестве подготовки и поддержки», — говорится в сообщении издания, передает gazeta.ru.
Отмечается, что из-за недостатка личного состава в ВСУ в Киеве украинские чиновники обратились к своим коллегам из США и НАТО «с просьбой помочь обучить около 150 000 новобранцев, чтобы они могли быть быстрее задействованы». США, пишет издание, отказались, однако председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун заявил, что «отправка инструкторов, возможно, неизбежна».
До этого председатель комиссии по гособороне парламента Эстонии Калева Стойческу не исключил отправку войск НАТО на Украину.
При этом также сообщалось, что планы НАТО по помощи Украине, которые будут обсуждаться на следующем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, не предполагают отправки военных сил.
В Финляндии оценили идею отправки войск на Украину
Идея отправки войск поддержки на Украину не вызвала большого энтузиазма в Финляндии, заявил изданию Breaking Defense генеральный директор по оборонной политике в финском министерстве обороны Янне Куусела, пишет ria.ru.
"Идея не вызвала здесь (в Финляндии - ред.) большого энтузиазма", - приводит издание Breaking Defense слова чиновника.
По его мнению, такая политика широко разделяется странами НАТО, однако он не видит "большого энтузиазма по поводу непосредственного участия НАТО и военного присутствия" на Украине.
Посол США в Финляндии Дуглас Хики, занявший этот пост в апреле 2022 года после начала силами РФ спецоперации на Украине, заявил, что он тоже не видит большой поддержки идеи присутствия финских войск в Украине.
"По правде говоря, я не видел чертовски много поддержки по поводу военного присутствия (на Украине) в любом качестве", - заявил Хикки. В интервью изданию он отметил, что Вашингтон явно не согласился с февральским предложением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что западные силы должны быть открыты для отправки войск.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.