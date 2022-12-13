Проект законодательной инициативы «Об ответственном обращении с собаками на территории ПМР» обсудили на площадке Бендерского городского Совета.
Участники заседания Круглого стола - депутаты, представители госадминистрации, правоохранители, медики, ветеринары, зоозащитники и общественники - проработали все ранее поступившие предложения. Большую помощь в этом оказала общественная организация «Зоотерра», неравнодушные горожане и представители общественности, передает пресс-служба Бендерского городского Совета народных депутатов.
Ранее было принято решение о создании рабочей группы, которая занялась разработкой предложений по улучшению ситуации, в части ответственного обращения с собаками. Совершенствование законодательства, регулирующего проблему, позволит принимать эффективные меры, которые будут способствовать в том числе безопасности и комфорту горожан, отметили депутаты и общественники.
После детальной проработки все предложения закрепили в проекте законодательной инициативы. Итоговый документ готовят для утверждения на сессии Бендерского городского Совета народных депутатов. Она состоится 20 июля текущего года. С проектом законодательной инициативы можно будет ознакомиться на сайте Бендерского городского Совета народных депутатов.