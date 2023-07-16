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США заявили о готовности к возможному выходу России из зерновой сделки

США заявили о готовности к возможному выходу России из зерновой сделки
Фото: открытые источники

Администрация США подготовлена к возможности того, что Россия не станет продлевать на новый срок черноморскую зерновую инициативу, Вашингтон тесно взаимодействует с Киевом по этому вопросу. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS, сообщает ТАСС.

"Я не могу предсказывать, как поступит [глава российского государства] Владимир Путин", - констатировал помощник американского лидера, отвечая на вопрос о перспективах продления Москвой зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. "Возможно, что Россия выйдет из нее, возможно, что продолжит [участие]", - добавил Салливан.
"Если они выйдут из нее, то остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения того, чтобы страны Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии могли получать необходимое им продовольствие по доступным ценам. И я думаю, что в будущем это будет стоить России огромных дипломатических издержек", - утверждал он.

"Так что это тот выбор, который предстоит сделать Владимиру Путину. Мы готовы к любому развитию событий и тесно взаимодействуем с украинцами по этому вопросу", - подчеркнул помощник президента США.

Президент РФ заявил в субботу, что обязательства по устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений в рамках черноморской инициативы не выполнены, а основная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не реализована.

По последним данным Совместного координационного центра в Стамбуле, за время реализации зерновой сделки вывезено около 33 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Из его сводки следует, что страны с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы, отправленных в рамках зерновой сделки.

Последнее судно, которое следует в рамках "зерновой сделки", срок действия которой завершается, покинуло порт Одессы рано утром 16 июля.
Как пишет Reuters, Россия отказалась регистрировать новые суда с 27 июня, а срок действия зернового соглашения истекает в понедельник, если Москва не согласится продлить его.

Представитель ООН заявил в пятницу, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш ждет ответа от президента России Владимира Путина на предложение о продлении сделки.

В телефонном разговоре в субботу Путин сказал президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что обязательства по устранению препятствий для российского экспорта продовольствия и удобрений якобы еще не выполнены.

Судно TQ Samsun под турецким флагом было последним, которое Россия согласовала в рамках зерновой инициативы. Украинские официальные лица не сразу прокомментировали, покинуло ли судно TQ Samsun под турецким флагом Одессу. Оно должно доставить в Нидерланды 15300 тонн рапса и 23500 тонн кукурузы.

  • Сегодня, 18:58
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